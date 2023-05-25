بعد 22 عاماً من الهرب.. اعتقال مشتبه به في جرائم الإبادة الجماعية برواندا

أعلنت وسائل إعلام محلية، الخميس، أنه تم القبض على أحد أكثر المشتبه بهم المطلوبين في الإبادة الجماعية في رواندا، وهو رجل يشتبه في تنظيمه لقتل أكثر من 2000 شخص في جنوب إفريقيا بعد 22 عامًا من الهروب، تم تشكيل محكمة خاصة من قبل الأمم المتحدة قالت يوم الخميس، وفق وكالة أسوشتيد برس.

وقالت الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين (IRMCT) إن فولجينس كايشيما اعتقل الأربعاء في بارل، وهي بلدة صغيرة في منطقة صناعة النبيذ على بعد حوالي 30 ميلاً شرق كيب تاون.

وقالت المحكمة إن فريق تعقب الهاربين التابع للمحكمة وسلطات جنوب إفريقيا اعتقل في عملية مشتركة، انه قُتل أكثر من 800 ألف شخص في الإبادة الجماعية في رواندا التي حدثت على مدار ثلاثة أشهر في عام 1994 عندما انقلب الهوتو العرقيون على الأقلية التوتسي ، وقتلهم والهوتو المعتدلون الذين حاولوا حمايتهم.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التابعة للأمم المتحدة لائحة اتهام إلى كايشيما في عام 2001 ووجهت إليه تهمة الإبادة الجماعية والتواطؤ في الإبادة الجماعية والتآمر لارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية لارتكاب جرائم قتل وجرائم أخرى، وقالت المحكمة إنه كان طليقا منذ عام 2001.

ويواجه الكثير من الخطر واليأس وقالت المحكمة إنه يُزعم أنه نظم قتل أكثر من 2000 لاجئ من عرقية التوتسي - رجال ونساء وأطفال - في كنيسة كاثوليكية خلال الإبادة الجماعية.

وكان فولجنس كايشيما هاربًا لأكثر من 20 عامًا، مشيرا إلى أن سيرج براميرتز كبير المدعين العامين في IRMCT في بيان إن اعتقاله يضمن أنه سيواجه أخيرًا العدالة على جرائمه المزعومة.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التابعة للأمم المتحدة لائحة اتهام إلى كايشيما في عام 2001 ووجهت إليه تهمة الإبادة الجماعية والتواطؤ في الإبادة الجماعية والتآمر لارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية لارتكاب جرائم قتل وجرائم أخرى. وقالت المحكمة إنه كان طليقا منذ عام 2001.