الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

رسائل مصنع الكوارتز

وأنا فى طريقى لحضور افتتاح مصنع الكوارتز سألت نفسى عن مغزى وجود المصنع فى العين السخنة.. كانت الإجابة المنطقية أن المصانع توجد بجوار الموانئ حتى تصدر إنتاجها للخارج بسهولة ودون تكلفة إضافية.. سألت نفسى عما إذا كان إنتاج هذا المصنع وغيره مطلوبًا فى جنوب أوروبا أو فى ليبيا مثلًا أو فى أى دولة تطل على البحر المتوسط.. إن الأمر المنطقى لدينا فى مصر أن ننقل هذه البضاعة إلى ميناء يطل على البحر المتوسط، لأن هذا يقلل فى تكلفة النقل ويمنح المنتج صيغة منافسة.. كيف يتم النقل إذن؟ ربما بالقطار الكهربائى الذى يربط السخنة والبحر الأحمر بالعلمين والبحر المتوسط.. وربما عبر آلاف الكيلو مترات من الطرق والمحاور الجديدة التى يتم شقها فى قلب الصحراء والمدن ولا يتوقف البعض عن إبداء تبرمه منها.. والمعنى الذى يصل له أى محلل هو أن كل هذه الأمور لها علاقة وثيقة ببعضها البعض وأنها تتم وفق تصور محكم لتنمية مصر وتعويض ما تأخرنا فيه لعقود طويلة بدأت منذ نكسة يونيو ومحاولات متعثرة للانطلاق لم يكن يكتب لها النجاح الكامل.. من المعانى الكامنة وراء الأحداث أيضًا أن هناك رؤية تهدف لأن تطلق الدولة صافرة البداية فى مجالات بعينها ثم تدعو القطاع الخاص والاستثمار الأجنبى للمشاركة.. فعلى سبيل المثال كان نشاط المحاجر في مصر نشاطًا تقليديًا قديمًا يتم العمل فيه بطرق بالغة البدائية.. فتدخلت الدولة لتنظيمه وأنشأت شركة مصر للتعدين منذ ٢٠٢٠ وتم إتباع طرق علمية تهدف للبحث عن الأنواع ذات القيمة فى السوق العالمية، سواء من الرمال أو الرخام أو الأحجار، كما هو الحال فى مصنع الكوارتز.. وبشكل عام فإن هناك اتجاهًا واضحًا لإضافة القيمة للمواد الخام التى تنتجها مصر وتصديرها للعالم كمنتجات صناعية لا كمواد خام.. حيث يضاعف هذا من أسعارها عشرات المرات أولًا.. ويتيح الفرصة لتشغيل الأيدى العاملة في مصر ثانيًا.. ويلبى احتياجات السوق المحلية ويخفف الضغط علي العملة الصعبة ثالثًا.. وقد رأينا نماذج مختلفة لهذا آخرها نموذج مصنع الكوارتز.. من الرسائل المهمة أيضًا أن الدولة تبادر فتحدد مجالات الاستثمار التى تحتاجها النهضة المصرية ثم تدعو القطاع الخاص للمشاركة فيها.. وهذه طريقة تختلف عن ترك زمام المبادرة والفكرة للقطاع الخاص.. حيث ربما يبادر رأس المال الخاص إلى أنشطة ربحية أو استهلاكية مضمونة.. وقد حدث شىء من هذا عقب قرارات الانفتاح الأولى فى السبعينيات.. حيث اشتكى كبار كتابنا وقتها من إقدام القطاع الخاص على تأسيس مصانع اللبان والمياه الغازية وعدم اقتحام مجالات صناعية مهمة.. الآن تدخل الدولة للمجالات المهمة وتؤسس المصانع على أسس مهنية وبشراكات عالمية تضمن الجودة.. ثم توجه الدعوة للقطاع الخاص للمشاركة أو شراء الأسهم أو الحصول على حصة حاكمة فى المصانع التى سيستمر نشاطها يضخ فى الاقتصاد القومى، أيًا كان نمط ملكيتها.. هذه الرؤية المتكاملة للتنمية لا تعنى عدم وجود عثرات فى الطريق ومشاكل فى التنفيذ.. لكن العثرات أحيانًا تكون دليلًا على أننا نسير فى الطريق الصحيح، لا العكس.. وليس أمامنا سوى أن نواصل ما نفعل.. نزرع ونصنع ونتوكل على الله وحده.. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

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