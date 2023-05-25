الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. عبلة الألفى: نحتاج لتغيير المفاهيم للخروج بحلول للقضية السكانية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قالت النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إننا نحتاج لتغيير المفاهيم للخروج بحلول للقضية السكانية، ولا بد من تحقيق نمو اقتصادي من 4.5% إلى 5.6%، وانخفاض معدلات النمو السكاني إلى 1.6%، وانخفاض معدلات المواليد، وأن يتحول الملف من مطلب دولة إلى مطلب مواطن، وهذا ما اتضح جليًا من خلال إطلاق مبادرة الألف يوم الذهبية.

وأوصت، خلال كلمتها بالجلسة الثانية للجنة القضية السكانية، بضرورة المباعدة بين ولادة كل طفل والآخر، حيث إن التقارب بين الأطفال يسبب انتشار الكثير من الأمراض، سواء السكر، أو التقزم أو سوء التغذية.. إلخ، واستطعنا من خلال مبادرة (الألف يوم الذهبية) من تدريب العديد من الأطباء وأطقم التمريض من أجل إحداث طفرة بهذا الملف.

النواب النمو السكاني المواليد الأطفال الجلسة الثانية الحوار الوطن الحوار الوطنى

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