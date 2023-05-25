التحفظ على سيارة محملة بـ12 طن قمح فى المنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملاتها المكثفة لمتابعة توريد القمح، تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، تنفيذًا لقرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح.

وأكد اللواء هانى بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن حى غرب، بإشراف مصطفى الدبيكى نائب رئيس المركز، وبلال طه رئيس الحي، نجح في توقيف إحدى السيارات المحملة بـ12 طنا من القمح، كانت تسير دون أوراق رسمية من التموين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه وجّه نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والأحياء بمتابعة أى سيارات محملة بالقمح والتحقق منها، والتأكيد على توريد الكميات للجهات الحكومية والأماكن المخصصة لتوريد القمح.

كما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في ضبط سيارة محملة بـ40 طنا و300 كيلو دون تصريح من مديرية التموين، ولم يتم تسليم المحصول بالشون الحكومية المخصصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتسليمه إلى مجمع مطاحن سلندرات المنيا، التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى.

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