رئيس جامعة عين شمس يُشارك في فعاليات المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب

شارك الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، يرافقه الدكتور على الأنور، عميد كلية الطب، اليوم الخميس، في فعاليات المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام 2023، والذي ينظمه قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب، برئاسة الدكتور أشرف الأبيض رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس، و الدكتور وليد عبد الغني سكرتير عام المؤتمر.

وأكد الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، علي دعم الجامعة لقسم جراحة المخ والأعصاب في هذا المؤتمر الدولي الهام بالإضافة إلي الدعم المتواصل لتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات التي يحتاجها القسم، كما أشاد بهذا التعاون المثمر بين قسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس والجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب والجمعية الشرق أوسطية لجراحات المخ الوظيفية مثنيا على الجهود المبذولة في تنظيم المؤتمر و أجندته الثرية.

وأشاد “المتيني” بالمستوى العالمي للمؤتمر الذى يقام بحضور أكثر من 30 محاضر أجنبي من أكبر الجامعات العالمية، ويناقش أحد اكثر التخصصات الدقيقة ، مؤكداً على دعم الجامعة التام للمؤتمر والقسم .

ومن جانبه، أشاد الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب، بتاريخ قسم جراحه المخ والاعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس ودوره في الارتقاء بالمستوى الجامعي والعلمي بالكلية، مؤكدًا علي أن الجامعة وكلية الطب دائما تواكب التطورات العالمية وتدعم جميع الأقسام في اللحاق بركب التطورات العالمية المتسارعة.

وأكد الدكتور أشرف الأبيض رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ورئيس المؤتمر أن اهتمام القسم بإقامة المؤتمر وغيره من الفاعليات يهدف إلى مواكبة التطورات الكبيرة فى المجال ، إلى جانب عرض أحدث التطورات في مجال جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري على مستوى العالم ، مؤكدا على أن القسم يحرص على إقامة هذا الملتقى بشكل سنوى لتحقيق أقصى استفادة لكافه الجراحين.

وعبر “الأبيض” عن سعادته بالمستوي العالمي الذي يقام عليه المؤتمر بالتعاون مع الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب والذي يضم أكثر من 120 محاضرة في مختلف التخصصات الدقيقة لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، ودعا جميع الحضور للمشاركة الفعالة بكافة فعاليات للمؤتمر.

وألقى الدكتور ناصر الغندور، رئيس الجمعية المصرية لجراحة المخ والأعصاب، كلمة أشاد فيها بالمؤتمر الذى يناقش كل ما هو جديد في جراحات المخ والأعصاب الدقيقة لمواكبة التطور الكبير الذي تشهده، وبحث كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والأجهزة المستحدثة التي بدأ استخدمها مؤخراً على نطاق واسع بهدف إضافة المزيد لهذا التخصص الهام.

كما أوضح أ.د وليد عبد الغنى سكرتير عام المؤتمر أن الفعاليات تضم أكثر من ورشة عمل، حيث بدأت الورش من يوم 21 مايو وحتى موعد بداية المؤتمر وذلك من أجل التدريب العملي لشباب الأطباء تحت إشراف أكبر الأساتذة المتخصصين سواء باستخدام الجثث المجهزة أو النماذج التدريبية المجسمة.

كما حاضر الدكتور وسيم السيسى أستاذ علم المصريات وطبيب المسالك البولية عن بداية الطب فى زمن المصريين القدماء وقد اشاد الحضور بهذه المحاضرة .

وتحدث الدكتور اسامة الشاذلى الروائى و أستاذ جراحة العظام بطب عين شمس عن تطور الطب على مر السنين والأزمات التى مر بها الطب حول العالم وكيف تم التعامل معها