الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأزهر الشريف: الحوار الوطني انطلاقة تاريخية نحو بناء الجمهورية الجديدة

أيمن عبد الغني،
أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الازهرية بالأزهر

وجه أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الازهرية بالأزهر الشريف، الشكر للقائمين علي الحوار الوطني لما يمثله من أهمية بالغة للمجتمع المصري.

وقال “عبد الغني” خلال مشاركته في الجلسة النقاشية حول التعليم قبل الجامعى، إن الحوار يعكس رؤية ثاقبة للقيادة السياسية فضلاً عن الرغبة الجادة في معالجة القضايا التي تشغل الشارع المصري والسعي لمواكبة التطورات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم أجمع.

وأضاف أن رؤية الأزهر تتمثل في ضرورة دعم التعليم قبل الجامعي بشكل عام والأزهري بشكل خاص.

وأكد أن الأزهر الشريف يثمن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء الحوار الوطني، الذي جاء في لحظة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وبناء الجمهورية الجديدة.

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