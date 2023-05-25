ترشيح الجامعة البريطانية في مصر لعضوية المجلس المصرى للبناء الأخضر

ترشحت الجامعة البريطانية فى مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة، ممثلة في الدكتور زياد خليفة، الأستاذ بكلية الهندسة، لعضوية المجلس المصرى للبناء الأخضر، والمدن المستدامة، المستضاف بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وعضو فاعل فى لجنة جودة البيئة الداخلية والخارجية.

وتعد الجامعة البريطانية فى مصر، هي الجامعة الخاصة الوحيدة بين الجامعات الخاصة والأهلية المصرية، الممثلة في المجلس بجميع لجانه الفرعية بتشكيله الجديد.

وتم ترشيح الجامعة البريطانية في مصر، لمجهوداتها الكبيرة في مجال التنمية المستدامة، وأنشطتها المختلفة لدعم قضية تغير المناخ، ومشاركتها في مؤتمر قمة المناخ COP 27 التي عقدت فى شرم الشيخ فى مصر، وسعيها لإحراز تقدم فى أجندة البحث الابتكاري البيئي والإعداد، والتنسيق الدولي والإقليمي للعديد من الفعاليات المهمة على المستوى الدولي، وتم اختيار الدكتور زياد خليفة لمجهوداته وتنسيقه العديد من الأنشطة خلال فعاليات المؤتمر.

ومن بين هذه الأنشطة ورشة عمل عن تغير المناخ بعنوان "الجامعة البريطانية في مصر وقمة المناخ السابع والعشرون، التحديات والفرص" ومنتدى المناخ الأفريقي بالجامعة البريطانية فى مصر وقمة المناخ السابع والعشرين بعنوان الدور الحيوي للجامعات الأفريقية في قمة المناخ السابع والعشرين، التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، والذي نظمه مركز مصر إفريقيا بالجامعة.

ويتمتع الدكتور زياد خليفة، بخبرة متميزة فى العمل البيئي على النطاق الدولي والإقليمي والمحلي، تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عاماً من الخبرة الأكاديمية والتطبيقية، فى الهيئات الدولية والأممية فى مجالات الإدارة السليمة للملوثات والمخلفات الخطرة وجودة الهواء، وابتكارات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومراقبة التلوث، والاقتصاد الأخضر.

يذكر أن الدكتور زياد خليفة، تولى منصب نائب رئيس الفريق الوطني المنسق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى المؤتمر العالمي لرؤساء البلديات من أجل المناخ والطاقة، التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، من أجل التقدم في جداول أعمال البحث بقمة المناخ 26 التي عقدت بجلاسكو بالمملكة المتحدة، والتعاون مع فريق أبطال المناخ رفيعي المستوى بمشروع إدارة النفايات الآمنة والمستدامة التابع للأكاديمية الملكية للهندسة بلندن، بالمملكة المتحدة.