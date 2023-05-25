الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مُشارك بجلسات الحوار الوطني لـ" الدستور": توصيات الحوار ستحل أزمات المجتمع ( فيديو)

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال  فيكتور موسي، أحد المشاركين في جلسسات الحوار الوطني، على هامش جلسة الحالة السكانية لـ" الدستور"، إن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى التعديل، مُشيرًا إلى أنه تقدم بتوصيات خاصة بحل هذه الأزمة التي يعاني منها المصريين جميعًا.

وتابع أن المشروع الذي تقدم به سيحل الأزمة على مراحل، تفاديًا لزيادة الأزمة، وأشار إلى أنه على يقين من أن جلسات الحوار الوطني، ستُسهم في حل جميع المشكلات التي تواجه المجتمع، لأن جميع التوصيات يتم النظر إليها 

تختتم فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، اليوم الخميس، بمشاركة من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.

وعقدت الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي.

وطرحت إدارة الحوار الوطني عدد من التعريفات المتعلقة بموضوعات الجلسات النقاشية اليوم، وجاء أبرز هذه التعريفات كالتالي:

- التربية: عملية فردية اجتماعية تتعامل مع فرد في مجتمع تنقل إليه معارف ومهارات ومعتقدات ولغة الجماعة من جيل إلى جيل.

- التعليم: التزام مشترك بين المعلمين والطلاب يهدف إلى إعدادهم لتثقيف أنفسهم طوال فترة حياتهم، وبناء القدرة فيهم على القيام بأمور وإنجاز أعمال جديدة.

- التكنولوجيا التطبيقية: عملية شاملة تقوم بتطبيق العلوم والمعارف بشكل منظم في ميادين عدّة، لتحقيق أغراض ذات قيمة عملية للمجتمع.

- الظاهرة الاجتماعي: فعل تمارسه جموع البشر أو هم يتعرضون له أو يعانون منه أو من نتائجه.

- الاستهداف الفئوي: اختيار السياسات الذي تم من خلاله تحديد المستفيدين.

- التدابير التكميلية: التدابير الموضوع لتكملة برامج الحماية الاجتماعية، وفي معظم الحالات تهدف إلى تعزيز التخرج (على سبيل المثال، التعليم والتدريب الفني والمهني المقدم للمستفيدين والمستفيدات من التحويلات النقدية).

- الانفجار السكاني (الانفجار الديموغرافي): الارتفاع السريع والمذهل في عدد سكان الدولة الذي حدث خلال السنين الماضية.

- الثقافة الجماهيرية: مجمل التأثير والتوجيه الفكري والإعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون وإذاعة وسينما على الرأي العام.

- مجتمع المعلومات: المجتمع الذي يكون فيه لصناعة ونشر واستخدام المعلومات الأثر الكبير في مختلف النواحي، سواء الاقتصادي أو الاجتماعية أو السياسية أو العسكرية.

- مجتمع المعرفة: مجموعة من الناس ذوي الاهتمامات المتقاربة، الذين يحاولون الاستفادة من تجميع معرفتهم سويًا بشأن المجالات التي يهتمون بها، وخلال هذه العملية يضيفون المزيد إلى هذه المعرفة.

- المسؤولية الاجتماعية: نظرية أخلاقية تقترح أن أي كيان سواء كان منظمة أو فرد يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل الماضية.

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