الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تامر حسني لـ هالة فاخر: نورتي فيلم "تاج" يا فنانة يا عظيمة

تامر حسني وهالة فاخر
تامر حسني وهالة فاخر

نشر الفنان تامر حسني، صورة جمعته بالفنانة هالة فاخر، خلال تصويرهما لأحدث أعماله السينمائية "تاج"، والمنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعلّق حسني على الصور التي نشرها عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "نورتي الفيلم يا أستاذة يا عظيمة، أجمل هالة فاخر ودورك عسل زيك كالعادة، كل الشرف إنك منورة فيلمك (تاج).. انتظروا خلال ساعات إن شاء الله.. حاجة بإذن الله هتعجبكم".

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

ويشارك في فيلم تاج العديد من الفنانين مع تامر حسني، منهم: دينا الشربيني، المطربة ساندي، هالة فاخر، والفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وشاركت دينا الشربيني في الفيلم بعد اعتذار كل من الفنانة هنا الزاهد ومي عمر.

كان آخر أعمال تامر حسني السينمائية هو فيلم "بحبك"، وهو من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، وشارك في بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغني ومدحت تيخة وهدى المفتي، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولي، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، وشهد الشاطر، وغيرهم.

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