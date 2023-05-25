مستشار وزير الصحة: كتاب "شخصية مصر" لخص أزمتنا بمقولة "فتش عن السكان"

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لتنمية الاسرة، إن هناك ارتباط وثيق بين قضية الزيادة السكانية والتعليم وهو ما أكد عليه جمال حمدان في كتاب “شخصية مصر” عندما لخص مشكلات مصر وازماتها جميعها بقوله "فتش عن السكان".

وأضاف مستشار وزير الصحة، خلال جلسات الحوار الوطني اليوم، أن الدولة مُلزمة بتقديم تعليم جيد وفي الوقت ذاته مُطالبة باستيعاب معدلات الزيادة السكانية، وهو ما يحملها أعباءًا إضافية.

وأكد أن مواجهة معدلات الزيادة السكانية يحتاج لتحالف جمي أجهزة الدولة من أجل توعية الأسرة بضرورة تحديد النسل وذلك من خلال الحملات الاعلامية والمبادرات للمجتمعية لزيادة الوعي الاسري.

وأشار إلى ضرورة توعية الأمهات وتقويم سلوكهن الإنجابي من خلال تكثيف حملات التوعية الدينية والصحية والمجتمعية.

وتابع: "إنجاب طفلين وتربيتهم جيدًا أفضل كثيرًا من إنجاب 5 أطفال تصبح مسؤولية تربيتهم أكثر صعوبة".

وتختتم فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، اليوم الخميس.

وشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.

وعقدت الجلسات بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي.

وطرحت إدارة الحوار الوطني عددًا من التعريفات المتعلقة بموضوعات الجلسات النقاشية اليوم، وجاء أبرز هذه التعريفات كالتالي:

- التربية: عملية فردية اجتماعية تتعامل مع فرد في مجتمع تنقل إليه معارف ومهارات ومعتقدات ولغة الجماعة من جيل إلى جيل.

- التعليم: التزام مشترك بين المعلمين والطلاب يهدف إلى إعدادهم لتثقيف أنفسهم طوال فترة حياتهم، وبناء القدرة فيهم على القيام بأمور وإنجاز أعمال جديدة.

- التكنولوجيا التطبيقية: عملية شاملة تقوم بتطبيق العلوم والمعارف بشكل منظم في ميادين عدّة، لتحقيق أغراض ذات قيمة عملية للمجتمع.

- الظاهرة الاجتماعي: فعل تمارسه جموع البشر أو هم يتعرضون له أو يعانون منه أو من نتائجه.

- الاستهداف الفئوي: اختيار السياسات الذي تم من خلاله تحديد المستفيدين.

- التدابير التكميلية: التدابير الموضوع لتكملة برامج الحماية الاجتماعية، وفي معظم الحالات تهدف إلى تعزيز التخرج (على سبيل المثال، التعليم والتدريب الفني والمهني المقدم للمستفيدين والمستفيدات من التحويلات النقدية).

- الانفجار السكاني (الانفجار الديموغرافي): الارتفاع السريع والمذهل في عدد سكان الدولة الذي حدث خلال السنين الماضية.

- الثقافة الجماهيرية: مجمل التأثير والتوجيه الفكري والإعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون وإذاعة وسينما على الرأي العام.

- مجتمع المعلومات: المجتمع الذي يكون فيه لصناعة ونشر واستخدام المعلومات الأثر الكبير في مختلف النواحي، سواء الاقتصادي أو الاجتماعية أو السياسية أو العسكرية.

- مجتمع المعرفة: مجموعة من الناس ذوي الاهتمامات المتقاربة، الذين يحاولون الاستفادة من تجميع معرفتهم سويًا بشأن المجالات التي يهتمون بها، وخلال هذه العملية يضيفون المزيد إلى هذه المعرفة.

- المسؤولية الاجتماعية: نظرية أخلاقية تقترح أن أي كيان سواء كان منظمة أو فرد يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل الماضية.