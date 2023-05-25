الحوار الوطني| "الديمقراطي الناصري": التعليم أقصر الطرق للنهوض بأي أمة

قال يوسف عيد ممثل الحزب العربي الديمقراطى الناصري، إن الحوار الوطني جاء في الوقت المناسب.

وأضاف خلال الجلسة النقاشية حول التعليم قبل الجامعى، أن أي مشكلة داخل المجتمع لها أمرين إما أن تنفرج أو أن تنفجر، موضحاً أن الحوار الوطني هو انفراجة حقيقية لأي مشكلة داخل المجتمع.

وأشار إلى أن كل من شارك في الحوار عليه مسئولية تاريخية بأن ينجح هذا الحوار حتي تنهض مصر، لأن التقسيم الحضاري للعالم يأتي على شعوب تصنع التاريخ وشعوب تعيش خارج التاريخ، وان التعليم أقصر الطرق للنهوض بأي أمة، وأن التعليم في مجملة هو عملية بناء انسان.