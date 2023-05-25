الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحوار الوطني| "الديمقراطي الناصري": التعليم أقصر الطرق للنهوض بأي أمة

يوسف عيد ممثل الحزب
يوسف عيد ممثل الحزب العربي الديمقراطى الناصري

قال يوسف عيد ممثل الحزب العربي الديمقراطى الناصري، إن الحوار الوطني جاء في الوقت المناسب.

وأضاف خلال الجلسة النقاشية حول التعليم قبل الجامعى، أن أي مشكلة داخل المجتمع لها أمرين إما أن تنفرج أو أن تنفجر، موضحاً أن الحوار الوطني هو انفراجة حقيقية لأي مشكلة داخل المجتمع.

وأشار إلى أن كل من شارك في الحوار عليه مسئولية تاريخية بأن ينجح هذا الحوار حتي تنهض مصر، لأن التقسيم الحضاري للعالم يأتي على شعوب تصنع التاريخ وشعوب تعيش خارج التاريخ، وان التعليم أقصر الطرق للنهوض بأي أمة، وأن التعليم في مجملة هو عملية بناء انسان.

مواد متعلقة

عضو الإدارة المحلية يطالب بمعاملة مستغلى أراضى الدولة فى الزراعة معاملة خاصة

"مساء DMC" يسلط الضوء على إنقاذ طفلة بعد حجزها في الرعاية 6 أشهر

أحمد المسلماني يكشف الفرق بين زيارتي توم هانكس لمصر في 2014 و2023

مقرر الأحزاب بالحوار الوطني: لم يتم الاقتراب من الدستور خلال مناقشة قانون انتخابات المحليات

عبد الهادى القصبي: ما حدث بجلسات الحوار الوطني يدعو للتفاؤل والأمل

رئيس حزب الإصلاح: الحوار الوطني مش حالة حوارية ممتدة وطلعنا بمخرجات منه

عضو بالشيوخ: الزخم الموجود بالحوار الوطنى يدل على الثقة المتبادلة بين التيارات السياسية

رئيس حزب إرادة جيل: نطالب باستمرار لجنة الأحزاب وتوسيع اختصاصاتها

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

بدء التحقيق مع الأب المتهم بالتعدى جنسيًا على طفلتيه بالمقطم

العثور على 3 جثث مذبوحة وسط الزراعات بسوهاج

وزير العدل يستقبل النائب العام الروسى

انطلاق القمة المصرفية العربية الدولية بباريس بمشاركة 300 مشارك من 27 دولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

رسائل مصنع الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية