الحوار.. والمحليات

كان الحوار عن المحليات وإنتخابات المجالس الشعبية والمحلية الذى تم مناقشته على مائدة الحوار الوطنى يمثل مادة دسمة وموضوعاً حيوياً لجميع من شارك فيه سواء من الاحزاب أو الشخصيات العامة وبعض السادة المحافظين السابقين حيث كان السؤال المطروح هو لماذا لم يصدر قانوناً جديداً ينظم المحليات حتى الآن خاصة بعد أن تم إلغاء القانون رقم 43 لسنة 1979 بحكم محكمة القضاء الإدارى فى 28 يونيو 2011.

الواقع ان الإدارة المحلية تعتبر أحد خصائص النظام السياسى وأحد وسائله فى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية نظراً لدورها الهام فى توفير الخدمات الأساسية للوحدات المحلية وتحقيق أكبر قدر من كثافة أداء الخدمات العامة المقدمة للأفراد كما انها تساعد فى سرعة وسهولة إتخاذ القرارات بعيداً عن السلطة المركزية ...ومن هذا المنطلق جاءت أهمية الحديث عن ضرورة صدور قانون يتعلق بالمجالس الشعبية المحلية وذلك لوجود حالة من الفراغ فى الشارع المصرى نتيجة تأخر صدور مثل هذا القانون قرابة 11 عاماً من تاريخ أخر مجلس ينتخب وهو الأمر الذى ترتب عليه حالة من غياب الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها.

إن إنتخابات المجالس المحلية تمثل إستحقاقاً دستورياً نصت عليه المادة رقم 242 من الدستور الصادر فى 2014 حيث أشارت الى العمل بنظام المحليات الحالى لمدة خمس سنوات على ان يتم خلال تلك الفترة إحلال نظام إنتخابى جديد وفقاً لهذا للدستور.

أتفق جميع من شاركوا فى هذا الحوار عن أهمية المجالس المحلية من منظور إنها الأقرب لأفراد المجتمع حيث انها تصل الى أعماق حياتهم الإجتماعية بهدف تنمية ذلك المجتمع لتوفر فيه للفرد معيشة افضل من خلال مشاركته فى إدارة أمور قريته أو مدينتة او محافظته لانه الاجدر فى الوقوف على متطالباتهم واحتياجاتهم كما انها تحقق قدراً كبيراً من الشعور بالانتماء الى المجتمع الذى يعيشون فيه بالاضافة الى تحقيق الاهداف التنموية لهذا المجتمع.

كان محور المناقشات والاختلافات التى لا تفسد للوطن قضية تتمثل فى آلية تنفيذ تلك الانتخابات والسلطات التى يجب ان تكون ممنوحة لها وهل معنى وجود إدارة محلية هو التحول الى اللامركزية ؟ وهل الدولة المصرية وثقافة شعبها مهيأ لذلك؟ وهل النسب التى حددها الدستور لمشاركة المرأة والشباب وذوى الإحتياجات الخاصة وكذلك تعريف العامل والفلاح الذى إشترط الدستور تمثيلهم فى المجالس النيابية والمحلية بنسبة 50% تم تحديدها على وجه الدقة؟.

من المفترض ان المجالس المحلية سوف يشغلها قرابة 52 الف عضو وبالتالى فإن إجراء الإنتخابات فى هذا الإطار مسألة ليست بالسهولة التى تتحقق دون توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أما فيما يتعلق بشكل وآلية تنفيذ تلك الإنتخابات فإن الشكل الأمثل من وجهه نظرنا والذى يتواءم مع كثرة عدد الاحزاب على الساحة السياسية وكذلك لتحقيق تلك النسب التى حددها الدستور لكى يتم تمثيلها فى تلك المجالس ان تكون من خلال قائمة مغلقة وهو ما اشار اليه ممثلى الاحزاب الكبرى ومنها ما اكد عليه السيد النائب تيسير مطر امين عام تحالف الاحزاب المصرية الذى يضم 42 حزباً....بالنسبة للتحول الى نظام اللامركزية خلال الفترة الحالية وفى إطار الظروف التى تمر بها البلاد فإنها لا يمكن ان تتحقق بتعديل الإطار القانونى الخاص بالادارة المحلية فقط وإنما الامر يستلزم العديد من التعديلات والإصلاحات على مجمل التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية فى مصر مثل قوانين الموازنة العامة للدولة وقانون إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة وقانون الخطة العامة للدولة وغيرها من القوانين المرتبطة بالمحليات...ويأتى قبل مناقشة تلك القوانين ضرورة التدريب والتأهيل للمحليات والمشاركة السياسية تتضمن المحاور الخاصة بالتنمية المستدامة والحوكمة والرقمنة بالاضافة الى قوانين مكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية التى تعد اهم مشكلات المجالس المحلية و فى هذه الحالة فإننا من الممكن ان نقول ان هناك من هم مؤهلين بالفعل فى إدارة شئون المجالس المحلية وتعظيم دورها فى المجتمع المصرى ومن الطبيعى ان يكون للشباب تحديداً إهتماماً بالغاً فى المشاركة فى تلك الدورات التدريبية بحسبان ان نسبة كبيرة منهم سوف يتم تمثيلها فى المحليات.

لقد أعطى الدستور اهمية قصوى للمحليات من خلال 9 مواد تمثلت فى اللامركزية فى الإدارة والموازنة المستقلة للمجالس المحلية وكيفية مساءلة السلطة التنفيذية من خلال طلب الإحاطة والسؤال والإستجواب وان هذه المواد الدستورية تم من خلالها تقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الإعتبارية يقابلها مجلس محلى منتخب يتمتع أفراده بالعديد من الصلاحيات ومنع تدخل السلطة التنفيذية فى عمله وهو الامر الذى يحتم ان يكون هناك جاهزية لدى الاحزاب والكوادر والقوى السياسية بالدفع بمرشحين يستطيعون خوض الانتخابات والقيام بالمسئولية الملقاة على عاتقهم.

هكذا دارت مناقشة قانون المحليات ودورها واهميتها فى المرحلة القادمة ويبقى هنا ان نؤكد بالفعل على ذلك بيد إننا يجب ان نتوخى الحذر فى عدم إندساس اى عنصر من العناصر الغير مرغوب فى تواجدها بالاضافة الى ضرورة الاهتمام بعنصر التدريب وحسن الاختيار والمواءمة بين أنسب طرق مباشرة العملية الانتخابية وهى كما ذكرنا من وجهه نظرنا على الاقل خلال المرحلة الحالية تكون من خلال القائمة المغلقة على ان يتمثل فيها جميع الأحزاب السياسية الكبيرة والصغيرة بالاضافة الى الشخصيات التى تثرى عمل المحليات مع الحفاظ على النسب المقررة دستورياً بالنسبة للمرأة والشباب وذوى الإعاقة بالشكل الذى يحقق وجود منظومة متكاملة ومتناغمة لادارة المحليات بما يحقق آمال وطموحات المواطن المصرى. وتحيا مصر.