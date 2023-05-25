ممثل تنسيقية شباب الأحزاب: الفقر ليس السبب الوحيد للزيادة السكانية

قالت كريمة أبو النور، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر لديها مشكلة في الخصائص السكانية، مما يصعب استخدامهم في التنمية.

وأضافت أبو النور، خلال كلمتها ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني لمناقشة القضية السكانية، أنه من الملاحظ أن الزيادة السكانية تحدث في المناطق الأكثر فقرًا وبالتالي لدينا تصور أن الفقر هو المشكلة الوحيدة التي تساعد في الزيادة السكانية.

وأشارت إلى أن الفقر ليس المشكلة الأساسية للزيادة السكانية، مضيفة: "مع دراسة خصائص سكان تلك المناطق نلاحظ وجود أسباب أخرى للزيادة السكانية مثل تفضيل الذكور على الإناث".

وتابعت: "مصر منذ الستينيات تعمل على الملف السكاني، وبدأنا مرة أخرى في 2014 وكانت هناك استراتيجيات ومبادرات لكنها كانت غير منظمة لأنها لا تعمل تحت راية واحدة".

وأردفت: "من ضمن المشكلات أيضًا عدم تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا في الأماكن التي تعاني من الزيادة السكانية، وبالتالي هناك أسباب كثيرة تجعل الناس يفضلون إنجاب الذكور عن الإناث".

كما عرضت ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعض التوصيات لحل مشكلة الزيادة السكانية مثل استقلال المجلس القومي للسكان عن أي وزارة ونقل تبعيته للرئاسة لمتابعة الملف السكاني وإعادة هيكلته، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستهدفة بالتوعية وإنشاء برامج خاصة لهم.

واستكملت: "بالإضافة إلى وضع استراتيجية موحدة شاملة للمبادرات التي تم إطلاقها والمتابعة الدائمة، وتنقية المناهج".