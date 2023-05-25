الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: توفير 150 ذبيحة سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية السبت

لحوم
لحوم

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير نحو 150 ذبيحة سودانية بفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوي الجمهورية بداية من السبت المقبل، وذلك في إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك.

وقال المهندس عادل رشدي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، إنه سيتم زيادة معدلات الضخ بفروع المجمعات تباعاً لتلبية الاحتياجات المتزايدة من قبل المواطنين، مشيراً إلى أنه من المتوقع وصول شحنات جديدة من رءوس الماشية قادمة من السودان وجيبوتي.

وأضاف أنه يتم توفير اللحوم السودانية بسعر 195 جنيها للكيلو، لافتاً إلى أن عمليات التوزيع تتم وفقا لجداول زمنية محددة، لضمان تحقيق التوازن في المعروض وتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكد رشدي أن الوزارة تعمل على التنوع في مناشئ استيراد اللحوم وتأمين المخزون الاستراتيجي والذي يساعد على مضاعفة الكميات التي يتم ضخها.

واستقبلت مصر خلال الأيام الماضية، نحو 4 آلاف رأس ماشية كانت محتجزة عبر الحدود مع السودان عند معبر قسطل البري.

وتعد هذه الشاحنة الأولى من نوعها التي تصل إلي مصر منذ بداية الأزمة السودانية، ومن المتوقع وصول شحنات أخرى خلال الفترة المقبلة، وذلك مع اقتراب عيد  الأضحي المبارك

وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم عقد اجتماعات دورية  لتأمين وصول  شحنات اللحوم المتعاقد عليها من السودان في  ظل ظروف الحرب الدائرة هناك.

وقال الوزير إن مصر تدرس تنويع مصادر استيراد  اللحوم والأبقار من الصومال وتشاد في اطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

وأضاف الوزير أن هناك 5 آلاف رأس ماشية موجودة حاليا بالفعل داخل الحاجر بمصر وتعد بمثابة المخزون الاستراتيجي لمصر والذي يصل 1.7 شهر.

وأكد الوزير أنه تم فتح اعتماد مالي بقيمة 10 ملايين دولار، للتعاقد على شحنات جديدة من  رؤوس الماشية، لافتا إلى أنه سيتم توفير لحوم حية من جيبوتي وضخها بالمنافذ فور وصولها.

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