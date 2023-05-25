الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 10 سنوات لمخرج سينمائي وصديقه لتزويرهما أوراق رسمية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة مخرج سينمائي وصديقه غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما لاتهامهما بالتزوير في محرر رسمي- توكيل منسوب صدوره للشهر العقاري- باسم عدد من الأشخاص لاستخدامه ضدهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السيد حسن رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد أحمد عمار وياسر جلال ذكي، بأمانة سر محمد شعراوي.

كانت النيابة قد اتهمت المخرج أحمد.ع وصديقه بأنهما في أكتوبر 2020 اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول على تزوير محرر رسمي “توكيل منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقاري”، وساعدا هذا المجهول بأن أمداه بالبيانات الخاصة بالمجني عليهم والمراد إثباتها فيه فحررها على خلاف الحقيقة وزيله بتوقيع المجني عليهم وأختام مقلة.

كما زورا إمضاءات موظفي الشهر العقاري ونسبا إليهم زورا على خلاف الحقيقة بأن اتفقا على تقليدها على غرار الصحيح منها، واستعملاها بأن مهرا بها المحررات المزورة مع علمهما بأمر تزويرها.

كما أتهمتهما النيابة بتقليد خاتم شعار الجمهورية لمصلحة الشهر العقاري ونسباه زورًا إلى تلك الجهة على خلاف الحقيقة.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات والتي قضت بحكمها المتقدم.

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