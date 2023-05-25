الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وكيل غرفة التطوير الحضاري: قضية السكان بين الوعي والحل في جلسات الحوار الوطني

النائب هاني العسال
النائب هاني العسال

قال النائب هاني العسال وكيل غرفة التطوير العقاري، إن جلسات الحوار الوطني تتمتع بكونه حوار مفتوح يتسم بحرية الرأي، والفكر، والديمقراطية التي لم نعهدها من قبل.

تابع العسال ان من اهم المحاور النقاشية لجلسات اليوم التي تناولت قضية السكان والتي يؤثر فيها بشكل أساسي وعي المواطنين، نظرا لكون تعداد مصر تزايد عن الـ100 مليون نسمة في اشغال لمساحة محددة تقدر بـ7% من العمران، وعليه لابد من التوسع واستثمار المساحات المتبقية من أجل التوسع العمراني.

وأضاف أن مصر منذ 30 يونيو وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وهي تشهد نقلة حقيقية أهملها جهود الدولة المصرية ضد الإرهاب الذي كان بدوره سيعركل أي خطوات، وغيرها من الأزمات التي تغلبنا عليها ومازلنا.

تختتم فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، اليوم الخميس.

وتعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلام.

وتُعقد الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي، طرحت إدارة الحوار الوطني عدد من التعريفات المتعلقة بموضوعات الجلسات النقاشية اليوم، وجاء أبرز هذه التعريفات كالتالي:

- التربية: عملية فردية اجتماعية تتعامل مع فرد في مجتمع تنقل إليه معارف ومهارات ومعتقدات ولغة الجماعة من جيل إلى جيل.

- التعليم: التزام مشترك بين المعلمين والطلاب يهدف إلى إعدادهم لتثقيف أنفسهم طوال فترة حياتهم، وبناء القدرة فيهم على القيام بأمور وإنجاز أعمال جديدة.

- التكنولوجيا التطبيقية: عملية شاملة تقوم بتطبيق العلوم والمعارف بشكل منظم في ميادين عدّة، لتحقيق أغراض ذات قيمة عملية للمجتمع.

- الظاهرة الاجتماعي: فعل تمارسه جموع البشر أو هم يتعرضون له أو يعانون منه أو من نتائجه.

- الاستهداف الفئوي: اختيار السياسات الذي تم من خلاله تحديد المستفيدين.

- التدابير التكميلية: التدابير الموضوع لتكملة برامج الحماية الاجتماعية، وفي معظم الحالات تهدف إلى تعزيز التخرج (على سبيل المثال، التعليم والتدريب الفني والمهني المقدم للمستفيدين والمستفيدات من التحويلات النقدية).

- الانفجار السكاني (الانفجار الديموغرافي): الارتفاع السريع والمذهل في عدد سكان الدولة الذي حدث خلال السنين الماضية.

- الثقافة الجماهيرية: مجمل التأثير والتوجيه الفكري والإعلامي الذي تمارسه وسائل الإعلام من صحافة وتلفزيون وإذاعة وسينما على الرأي العام.

- مجتمع المعلومات: المجتمع الذي يكون فيه لصناعة ونشر واستخدام المعلومات الأثر الكبير في مختلف النواحي، سواء الاقتصادي أو الاجتماعية أو السياسية أو العسكرية.

- مجتمع المعرفة: مجموعة من الناس ذوي الاهتمامات المتقاربة، الذين يحاولون الاستفادة من تجميع معرفتهم سويًا بشأن المجالات التي يهتمون بها، وخلال هذه العملية يضيفون المزيد إلى هذه المعرفة.

- المسؤولية الاجتماعية: نظرية أخلاقية تقترح أن أي كيان سواء كان منظمة أو فرد يقع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل الماضية.

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