الممتاز " ب ".. حكام مباريات اليوم وترتيب فرق مجموعة الصعيد

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء الحكام الذين سيقومون بإدارة المباريات السبع التي ستقام اليوم في الأسبوع السابع والعشرين للمجموعة الأولى الخاصة بأندية الصعيد في دوري القسم الثاني.

واختارت لجنة الحكام إبراهيم محمد من منطقة الجيزة لإدارة مباراة المدينة المنورة والجونة ويساعده وائل فتحي ومحمد أحمد حسين ومعهم نادر جمعة حكما رابعا من منطقة أسيوط بينما يقوم نادر قمر الدولة من منطقة كفر الشيخ بإدارة مباراة لافيينا والفيوم .

ويدير الحكم محمد حسان من منطقة بني سويف مباراة مصر المقاصة والمنيا ..ويقوم أمير السيد حكم منطقة الإسماعيلية بإدارة مباراة بترول أسيوط وشبان قنا.

ويتولى الحكم محمد علي المنياوي من منطقة المنيا مباراة الألومنيوم وأسمنت أسيوط ويساعده عبدالرحمن محمود ولقمان طلعت من منطقة سوهاج ومعهم أمين محمد علي حكما رابعا من منطقة أسوان.

ويدير الحكم محمد عبد العواض من منطقة الوادي الجديد مباراة كيما أسوان والنصر للتعدين ويساعده مصطفى كمال من منطقة المنيا وعمر بكري ومعهم يحيى نابو حكما رابعا من منطقة قنا.

ويدير أحمد جابر حكم منطقة الإسكندرية مباراة ملوي وطامية ويساعده محمود مصطفى وأحمد عبدالنبي من منطقة بني سويف.

ترتيب مجموعة الصعيد قبل مباريات اليوم