أزمة كل عام.. طبيب يوضح طرق التعامل مع البطيخ غير الصالح

يعتبر البطيخ من الفواكه الصيفية المحببة لدى الكثير من الأشخاص، ولكن في بداية ظهوره كل عام تزيد الإشاعات حول أنه غير صالح بسبب حقن بعض منهم له للاستفادة من بيعه قبل موسمه الطبيعي بأيام للاستفادة بمحصول أكثر ومكسب زيادة.

ويتعرض البعض للإصابة بالنزلات المعوية بمجرد الانتهاء من تناوله، ولذلك يرجح الكثير أن السبب في ذلك البطيخ غير الصالح، وللتعرف عن السبب في حدوث ذلك عقب تناول بعض من فاكهة البطيخ في بداية موسمه، تواصل "الدستور" مع طبيب الطوارئ محمود علاء لتوضيح السبب في الإصابة من البطيخ، وطرق التعامل مع الشعور بآلام في المعدة عقب تناوله.

وحذر من تناول البطيخ من أماكن غير آدمية كونهم يلجئون لجلبه من مصادر غير موثوقة تلك التي تتعرض للحقن حتى تنضج قبل وقتها بمادة النيتريت والليكوبين التي يلجأ لها المزارع لإنتاج كميات أكبر من البطيخ في بداية موسمه، وكذلك طريقة التخزين الخاطئة يمكن أن تتسبب في عدم صلاحية مثل تعرضه لأشعة الشمس لفترات طويلة.

وتتمثل أعراض البطيخ غير الصالح في بداية ظهور أعراض جانبية فور تناوله مثل اضطرابات الأمعاء، مما يؤدي إلى الشعور بالغثيان والانتفاخ والإسهال والقيء وعسر الهضم والغازات في المعدة.

طرق التعامل مع الفاكهة لتفادي الإصابة:

ضرورة شراء الفواكه في موسمها المعروف والبعد عنها في غير موسمها.

البعد عن شراء البطيخ من الأماكن المعروض بها أسفل أشعة الشمس كونه سريع التلف.

نقع الفاكهة في ماء وخل أو ماء وملح حتى تتخلص من بواقي المبيدات، وذلك فور وصولها للمنزل.

عند الضرورة لشراء البطيخ، فيجب تقشيره بشكل كامل لمحاولة التخلص من كمية كبيرة من متبقيات المبيدات عليه، عند الشعور بضرورة شرائه في غير موسمه.