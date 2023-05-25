الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء التحقيق مع الأب المتهم بالتعدى جنسيًا على طفلتيه بالمقطم

محكمة
محكمة

بدأت نيابة المقطم، اليوم الخميس، التحقيق مع الأب المتهم بالاعتداء على طفلتيه جنسيًا، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وطلبت النيابة، تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفلتين؛ لبيان مدى تعرضهما لاعتداء من عدمه، واستدعت الضحيتين لسماع أقوالهما.

تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا من إحدى السيدات، مفاده قيام زوجها بالتعدي جنسيّا على طفلتيه اللتين تتراوح أعمارهما بين 13 سنة و10 سنوات.

وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبمواجهته، اعترف بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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