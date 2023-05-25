بمناسبة عيد الصعود.. الأقباط يتأهبون لصوم الرسل يوم 5 يونيو

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية اليوم الخميس بذكرى عيد الصعود، هذا وتستعد الكنيسة للاحتفال ببدء صوم الرسل في اليوم التالي للاحتفال بعيد حلول الروح القدس المعروف بعيد العنصرة وختام فترة الخماسين المقدسة أي يوم 5 من شهر يونيو المقبل.

وقال الموقع الرسمي لكنيسة القديس تكلا هيمانوت الحبشي للأقباط الأرثوذكس بحي الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية، إن سفر أعمال الرسل من أهم الأسفار التي تقرأ في فترة صوم الرسل وهو السفر الخامس من أسفار العهد الجديد، وسمي بسفر أعمال الرسل بدءًا من القرن الثاني الميلادي، وهو لا يدل على أن السفر يذكر كل أعمال الرسل، فإن القصد من السفر هو إظهار كيفية تأسيس الكنيسة المسيحية بين الأمم بعمل روح الله القدوس في الرسل، وأبرز شخصية في القسم الأول من السفر هي شخصية بطرس، أما الشخصية البارزة في القسم الثاني من السفر فهي شخصية بولس، ولكن السفر يذكر شخصيات وأعمال غيرهما من الرسل في مناسبات عدة، والسفر معنون باسم رجل يدعى ثاوفيلس ومعناه "حبيب الله" يرجَّح أنه كان مسيحيًا أمميًا له مركز مهم في الإمبراطورية الرومانية.

ويشير الكاتب إلى سفر سابق عن حياة المسيح وأعماله وتعاليمه وهو يشير من غير شك إلى الإنجيل الثالث أي إنجيل "لوقا" أو بشارة "لوقا" وذلك نظرا لتُقدم البشارة إلى ثاوفليس مثلما يُقدم سفر الأعمال إليه، وأنها تشتمل البشارة على حياة السيد المسيح وتعاليمه من المبدأ إلى الصعود، كما يقدم إنجيل لوقا صورة حية لخدمة المسيح من وجهة نظر عموميتها وشمولها العالم كله، وهي وجهة النظر التي بها كتب سفر الأعمال، فيظهر سفر الأعمال كيف استمرت الرسالة التي بدأت في اليهودية في الإشراق والإضاءة إلى أن وصلت إلى أقصى العالم حينئذ.