شكرى يؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون مع منظمة الهجرة الدولية

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، آمي بوب، المديرة الجديدة لمنظمة الهجرة الدولية.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن اجتماع شكري وبوب جاء فى إطار اللقاءات التي يعقدها وزير الخارجية مع المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

وأوضح السفير أبوزيد أن شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمديرة الجديدة لمنظمة الهجرة الدولية لفوزها في الانتخابات باعتبارها أول سيدة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1951، كما أكد على الثقة في قدرتها على قيادة المنظمة خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات دولية وإقليمية متزايدة.

وأعرب شكري عن تقدير مصر للتعاون المثمر والممتد مع المنظمة الدولية للهجرة، والتطلع لتعزيز هذه الشراكة لضمان الإدارة الشاملة للهجرة بالشكل الذي يعزز من تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا تبنى مصر نهجًا شاملًا فى التعامل لحوكمة الهجرة مع مختلف جوانب الظاهرة.

ونقل وزير الخارجية تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة للتنسيق من أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها مصر من استضافة 9 ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها، بإلإضافة إلى الأعباء المترتبة على استقبال الوافدين السودانين الفارين من أعمال العنف، الأمر الذى يقتضى مضاعفة الجهود لحشد دعم المجتمع الدولى لمصر فى هذا الشأن.

من جانبها، أكدت المديرة الجديدة للمنظمة الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به مصر فى مجال التعامل مع قضايا الهجرة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر، فضلًا عن ترحيبها بالدور الذى تقوم به واستقبالها أعدادًا كبيرة من المهاجرين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.