الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شكرى يؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون مع منظمة الهجرة الدولية

وزير الخارجية ومديرة
وزير الخارجية ومديرة منظمة الهجرة الدولية

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، آمي بوب، المديرة الجديدة لمنظمة الهجرة الدولية. 

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن اجتماع شكري وبوب جاء فى إطار اللقاءات التي يعقدها وزير الخارجية مع المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

وأوضح السفير أبوزيد أن شكري استهل اللقاء بتقديم التهنئة للمديرة الجديدة لمنظمة الهجرة الدولية لفوزها في الانتخابات باعتبارها أول سيدة تتولى هذا المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1951، كما أكد على الثقة في قدرتها على قيادة المنظمة خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات دولية وإقليمية متزايدة.

وأعرب شكري عن تقدير مصر للتعاون المثمر والممتد مع المنظمة الدولية للهجرة، والتطلع لتعزيز هذه الشراكة لضمان الإدارة الشاملة للهجرة بالشكل الذي يعزز من تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا تبنى مصر نهجًا شاملًا فى التعامل لحوكمة الهجرة مع مختلف جوانب الظاهرة.

ونقل وزير الخارجية تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنظمة للتنسيق من أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها مصر من استضافة 9 ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها، بإلإضافة إلى الأعباء المترتبة على استقبال الوافدين السودانين الفارين من أعمال العنف، الأمر الذى يقتضى مضاعفة الجهود لحشد دعم المجتمع الدولى لمصر فى هذا الشأن.

من جانبها، أكدت المديرة الجديدة للمنظمة الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به مصر فى مجال التعامل مع قضايا الهجرة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع مصر، فضلًا عن ترحيبها بالدور الذى تقوم به واستقبالها أعدادًا كبيرة من المهاجرين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

الهجرة مصر سامح شكري وزير الخارجية السودان

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

رئيس جامعة أسيوط: نحرص على دعم الباحثين وخلق بيئة بحثية ملائمة فى جميع المجالات

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

المؤبد لأب وأبنائه الأربعة بالفيوم: قتلوا ابن شقيقه طمعاً في الأرض

تراجع أسعار الغاز لـ2.532 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

وزير العمل اللبنانى: العلاقات بين مصر ولبنان متميزة للغاية وتتسم بالقوة والمتانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية