الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان: نطالب بإنشاء مجلس مستقر تابع للرئيس لمتابعة ملف السكان

جريدة الدستور

قالت الدكتورة هالة يوسف، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بمكتب الدول العربية، إنها تشعر بالحزن الشديد على أن مصر ما زالت تعاني من الأزمة السكانية بالرغم من الخبرات الكثيرة التي تمتلكها في هذا الملف.

الخصائص السكانية

وأكدت الدكتور هالة يوسف، خلال إلقاء كلمتها بجلسة تحسين الخصائص السكانية ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، المذاع عبر فضائية "إكسترا لايف"، أنه عند الحديث عن الأزمة السكانية يجب النظر في خصائص الهرم السكاني بالكامل على حده، فلكل فئة في المجتمع خصائص وسمات خاصة بها. 

إدارة ملف السكان

وأضافت في حديثها، أنه يجب أن يكون هناك مجلس مستقر تابع لرئيس الجمهورية، وأن يكون قراره من ضمن اختصاصاته، وذلك لأن المتابعة على هذا الملف من قبل وزير لن يجدي بفائدة على الإطلاق، إضافة إلى تحديث البيانات بشكل دوري، مع تحديد أدوار الوزارات بشكل واضح ومخصص حتى تختص كل وزارة بعمل معين.

هالة يوسف الحوار الوطنى ملف السكان في مصر إكسترا لايف ممثلة الأمم المتحدة

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