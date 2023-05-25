السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الوراق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع مسجد أبوإسلام من شارع التل وراق العرب في منطقة الوراق دون وقوع أى إصابات.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع مسجد أبوإسلام من شارع التل وراق العرب بدائرة قسم شرطة الوراق، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.