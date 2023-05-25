الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 6 فى انقلاب سيارة على الدائرى

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون في حادث انقلاب سيارة سوزوكي أعلى الطريق الدائري تجاه الوراق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري تجاه الوراق، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة سوزوكي أعلى الطريق الدائري تجاه الوراق، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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