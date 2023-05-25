السفارة التركية بالقاهرة تهنئ القارة السمراء بمناسبة يوم أفريقيا

هنأت سفارة تركيا بالقاهرة، اليوم الخميس، القارة الأفريقية بمناسبة يوم أفريقيا.

وقالت السفارة في بيان لها: نهنئ من صميم قلوبنا جميع أخواتنا وإخواننا الأفارقة بمناسبة يوم أفريقيا في 25 مايو، الذي يصادف الذكرى ال60 لتأسيس الاتحاد الأفريقي، الذي يمثل المثل العليا للشعوب الأفريقية من أجل قارة متكاملة وسلمية ومزدهرة.

وتابع البيان هذا العام، في نطاق يوم إفريقيا، سيتم افتتاح معرض الحرف اليدوية الأفريقية للزوار بالتعاون مع بيت الثقافة الأفريقي ليعكس ثقافة القارة، بينما ستنظم رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربى التركية حلقة نقاش بعنوان "العلاقات التركية الأفريقية في الذكرى المئوية للجمهورية".

وسيلقي نائب وزير الخارجية السفير بوراك أكتشابار كلمة في الاحتفال الذي سينظمه سفراء الدول الأفريقية المقيمين في أنقرة، حيث تمثل 38 دولة أفريقية، بمناسبة يوم أفريقيا.

وأضاف البيان: في الذكرى الـ 60 لمأسسة روح الوحدة الأفريقية، أصبحت أفريقيا طرفا فاعلا محترما وفعالا ورئيسيا في المجتمع الدولي. وانطلاقا من هذا الفهم، نؤيد تأييدا تاما جهود أصدقائنا الأفارقة من أجل السلام والاستقرار والتنمية والمبادرات الرامية إلى زيادة وجود إفريقيا على المحافل الدولية.

وتابع أن نهجنا تجاه البلدان الأفريقية يتماشى تماما مع المبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي ويقوم على شراكة متكاملة وشاملة ومتساوية في القارة على أساس الاحترام المتبادل والفوز المشترك. نشارك روح عام 1963 وأفق أفريقيا المستقبلي ونولي أهمية كبيرة لجدول أعمال 2063 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

وأشار: وفي إطار سياستنا للشراكة الأفريقية، سنواصل تطوير تعاوننا وتضامننا في جميع المجالات، والتي وصلت إلى مستوى جديد مع القمة التركية الأفريقية الثالثة التي عقدت في بلدنا يومي 16 و 18 ديسمبر 2021.

هذا وسبق وهنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القار الافريقية اليوم بيوم أفريقيا.