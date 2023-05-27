اليوم.. بيزنطيو مصر يحتفلون بسبت الراقدين وتذكار القديس هلاّذيوس

تحتفل الكنيسة البيزنطية بحلول سبت الراقدين، وتذكار القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة هلاّذيوس.

وبهذه المناسبة رتلت الكنيسة قصيدة بعنوان: "أأنا خاصّتُكَ، لأجلكَ وُلِدتُ" كتبتها القدّيسة تيريزيا الآبِليّة وهي راهبة كرمليّة وتقول كلمات القصيدة:

«لو شِئتُ أَن يَبْقى إِلى أَن آتي، فما لَكَ وذلك؟ أَمَّا أَنتَ فَاتبَعْني»

أنا خاصّتُكَ، لأجلكَ وُلِدتُ،

ماذا تريد أن تفعل بي؟

أيّها الجلال العظيم،

أيّتها الحِكمة الأزليّة،

الصلاح اللذيذ لنفسي،

أنت، الله، صاحب الجلالة، الكائن الفريد، الطيبة،

أنظر إلى حقارتي القصوى،

أنا مَن أُنشِدُ لكَ اليوم حُبّي.

ماذا تريد أن تفعل بي؟

أنا خاصّتُكَ، بما أنّك خلقتني؛

خاصّتكَ، بما أنّك افتديتني،

خاصّتُك، بما أنّك تُساندني؛

خاصّتُكَ، بما أنّك دَعَوتَني؛

خاصّتُك، بما أنّك انتظرتَني؛

خاصّتُك بما أنّي لستُ ضائعة.

ماذا تريد أن تفعل بي؟

فماذا تريد، أيّها الربّ الطيّب جدًّا،

أن يفعله خادم حقير؟

ما هي الرسالة الّتي أعطيتَها

لهذا العبد الخاطئ؟

ها أنذا، يا حبّي الوديع؛

أيّها الحبّ الوديع، ها أنذا.

ماذا تريد أن تفعل بي؟

ها هو قلبي،

أضعُه بين يديك،

مع جسدي، وحياتي، ونفسي،

مع أحشائي وكلّ حبّي.

أيّها العروس الوديع، يا فادِيَّ،

لكي أكون خاصّتك، قدّمتُ ذاتي،

ماذا تريد أن تفعل بي؟

أعطِني الموت، أعطِني الحياة،

الصحّة أو المرض؛

أعطني الشرف أو العار،

الحرب أو السلام الأكبر،

الضعف أو القوّة الكاملة؛

فَلِذلك كلّه، أقول نَعَم:

ماذا تريد أن تفعل بي؟...

أنا خاصّتُكَ، لأجلكَ وُلِدتُ.

ماذا تريد أن تفعل بي؟