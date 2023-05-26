الكنيسة المارونية تحتفل بحلول يوم الجمعة السابع من زمن القيامة

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول يوم الجمعة السابع من زمن القيامة، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "أحبِبْ الربّ إلهك من كلّ قلبك وكلّ روحك وكلّ نفسك". تلك كانت وصيّة الله العظيم، وهو لا يمكن أن يوصي بالمستحيل. فالمحبّة هي ثمرة كلّ الفصول وهي دائمًا في متناول اليد. يمكن لكلّ واحد أن يقطفها، بدون حدود. كما يستطيع الجميع بلوغ هذه المحبّة من خلال التأمّل وروح الصلاة والتضحية وعمق الحياة الداخليّة.

إن لم يكن هنالك من حدود، فذلك لأنّ الله محبّة ، ولأنّ المحبّة هي الله. ما يربطنا بالله فعلاً إنّما هو علاقة محبّة. ثمّ إنّ محبّة الله لامتناهية. والمشاركة في محبّة الله هي أن نحبّ وأن نعطي مهما كان الثمن باهظًا. لذا، لا يتعلّق الأمر بما نفعل، بل بالحبّ الذي يدفعنا إلى القيام بذلك. لذا، فإنّ الأشخاص الذين لا يعرفون كيفيّة إعطاء المحبّة وكيفيّة تلقّيها، هم أفقر الفقراء، مهما كانت ثرواتهم طائلة.

هذا وترأس غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الصعود المجيد، وذلك بكاتدرائية أم المحبة الإلهية، بأسيوط.

جاء ذلك بمشاركة نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والقمص إيليا فرنسيس، وكيل عام المطرانية، والقمص مرقس يوسف، والقمص أنجيلوس شحاتة، والأب جوزيف عبد الملاك.

وألقى صاحب الغبطة عظة القداس بعنوان "الكنيسة هي شاهدة للقيامة والحياة".