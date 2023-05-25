الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ علم اجتماع: التخوفات من الاصطدام بالتقاليد السبب الرئيسى فى القضية السكانية

الدكتور سعيد صادق
الدكتور سعيد صادق

أكد الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، أن التخوفات من الاصطدام بالعادات والتقاليد والأفكار كانت السبب الرئيسي في تأخر مصر بحل أزمة القضية السكانية.

وقال «صادق»، خلال كلمته بلجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، اليوم الخميس، إن العادات والتقاليد تلعب دورًا كبيرًا جدًا فيما يتعلق بالمشكلة السكانية، والقانون هو ما سيحمي من يرفضون هذه العادات والتقاليد، مشدداً على أن التعليم والتوعية والإعلام الجيد إحدى الوسائل المهمة في التعامل مع أزمة القضية السكانية.

كما أكد أستاذ علم الاجتماع ضرورة إقرار عدد من الحوافز والعقوبات المادية التي يمكن تطبيقها، محذرًا من أن نسبة الأمية في مصر مرتفعة، وهناك انتشار للزواج المبكر.

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