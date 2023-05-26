الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس البابا غريغوريوس السابع

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس البابا غريغوريوس السابع، وهو راهب هيلدبرندس ولد في توسكانا في إيطاليا عام 1028، وفوضه البابوات بعدة مهام في زمنه لإصلاح الكنيسة، فقام بها خير قيام. 

انتخب أسقفاُ لروما عام 1073 واتخذ اسم غريغوريوس السابع. قاوم الإمبراطور الروماني الألماني هنري الرابع وحرمه وخلعه عام 1077. ولكنه اضطر إلى الهرب من غضبه. ومات في المنفى عام 1085.

كما تحتفل الكنيسة ايضا بذكرى القدّيس بادا المكرّم، الكاهن، وهو راهب قضى حياته في دير ويرماوس في بلاد الانجليز. كان شعاره شعار القديس مبارك والذي هو العمل والصلاة. علم ووضع مؤلفات عديدة في اللاهوت والتاريخ وتفسير الكتاب المقدس.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يجب أن نتبع الإيمان بالله، وألاّ نتركه حتّى الموت. وكما قال أليشاع لسيّده: "حَيّ الرَّبُّ وحيَةٌ نَفسُكَ! إِنِّي لا أفارِقُكَ"  ... فلنتبع إذًا الرّب ولنتمسّك به! يقول صاحب المزامير: "لي أنا يَطيبُ التَّقربُ إِلى اللّه..." ويزيد على ذلك قائلاً: "عَلِقَت بِكَ نَفْسي ويَمينُكَ سَانَدَتني".

وأضاف القدّيس بولس: "ومَنِ اتَّحَدَ بِالرَّبّ فقَد صارَ وإِيَّاهُ رُوحًا واحِدًا" . لا نصبح جسدًا واحدًا فقط، إنّما روحًا واحدًا أيضًا. عَبْرَ روح الرّب يسوع المسيح، يعيش جسده كلّه؛ ومن خلال جسد الرّب يسوع المسيح، نصل إلى روحه. ثابِر إذًا على إيمانك بجسد المسيح، وستتّحد معه بالرُّوحِ ذات يوم. 

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