ممثل حزب حماة الوطن يطالب بإلغاء "إنترفيو" الطلاب بالمدارس الخاصة

أثار محمد الزهار، ممثل حزب حماة وطن بجلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني، أزمة معاناة الأهالي وأولياء الأمور من شروط التحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة.

وطالب "الزهار"، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي.. وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟"، بضرورة إلغاء المقابلات الشخصية للطلاب "الإنتر ڤيو" للالتحاق بالمدارس الخاصة، تخفيفًا عن الأهالي ولإتاحة الفرصة للجميع للحصول على فرص تعليمية في القطاع الخاص.