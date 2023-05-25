الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مساعد وزير الإسكان : يتابع مخطط مشروعات مدينة سفنكس الجديدة المرحلة العاجلة

جولة لمساعد نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" بمشروعات مدينة سفنكس

سنفكس الجديدة
سنفكس الجديدة

أجرى المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمشروعات مدينة سفنكس الجديدة، يرافقه المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة والمهندس طارق ذكى نائب رئيس الجهاز ومسئولو الجهاز والمشروعات.

جاء ذلك  في إطار دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، مشروع “محور سفنكس مرحلة أولى - ومشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس - مرحلة أولى”.

كما وقد تفقد سير أعمال ربط مشروع محور سفنكس بطريق مصر إسكندرية الصحراوي ومحوري الضبعة والإقليمي.

وتابع مساعد نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المخطط العام للمدينة المتضمن موقع لإقامة مجمع خدمات يشتمل على مجمع خدمات للأحوال المدنية ويتضمن منها  قسم شرطة - مرور- سجل مدنى - دفاع مدني – جوازات  ومدرسة النيل و وحدة صحية وسوق تجارى خلال شريحة بعرض 200 متر على امتداد محور سفنكس.

الشيخ زايد العاجلة المهندس أحمد إبراهيم أنور المهندس كمال بهجات المخطط جهاز مدينة سفنكس

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