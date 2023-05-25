الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الكهرباء": أقصى حمل متوقع اليوم الخميس 30 ألف ميجاوات

جريدة الدستور

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الأربعاء، وأن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الخميس، 30 ألف ميجاوات، مقابل 29 ألفًا و800 ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفًا و275 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أطلقت عددًا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، كما فعلت خدمة الخط الساخن 121. 

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة، والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

التليفون المحمول الحمل المتوقع اليوم الحمل الاقصى الكهرباء والطاقة المتجددة الكهرباء والطاقة الطاقة المتجددة الخط الساخن تخفيف للأحمال خدمة العملاء توعية المواطنين

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

العثور على 3 جثث مذبوحة وسط الزراعات بسوهاج

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة

من بسمة بوسيل إلى هالة عمر.. القصة الكاملة لأزمة تامر حسني مع 4 سيدات

بدء التحقيق مع الأب المتهم بالتعدى جنسيًا على طفلتيه بالمقطم

رسميًا.. الإثيوبى بامالاك تسيما حكمًا لمباراة الأهلى والوداد فى نهائى دورى الأبطال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية