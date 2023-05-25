“نقل النواب” توافق على موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2023/2024

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم على موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يخص الهيئة القومية للأنفاق، بحضور ممثلي وزارة النقل ، وبحضور ممثلي وزارة المالية ، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ومن جانبه استعرض اللواء حسن ليل رئيس الهيئة القومية للأنفاق، الموازنة التقديرية للهيئة والتي بلغت إجمالي تقديرات موازنة القومية للأنفاق في 23/24 وصلت إلى 184 مليارا و171 مليونا و650 ألف جنيه، بعجز عن العام الحالي 22/23 قدره 13 مليارا و145 مليونا و49 ألف جنيه بنسبة انخفاض قدرها 7%.

كما عرض أيضا الموازنة الاستثمارية للهيئة القومية للأنفاق والتي بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 23/24 وصلت إلى 151 مليارا و114 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي 22/23 نحو 175 مليارا و839 مليون جنيه بعجز قدره 24 مليارا و725 مليون جنيه بنسبة عجز 14%.

أما بالنسبة للموازنة الجارية للهيئة القومية للأنفاق بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 23/24 مبلغ إجمالي 16 مليارا و448 مليونا و324 ألف جنيه بزيادة عن العام الحالي 4 مليارات و527 مليونا و49 ألف جنيه بنسبة ارتفاع قدرها 38%.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن القطار السريع يمثل قيمة مضافة حقيقية للدولة المصرية، حيث سيعمل على تنشيط السياحة واختصار المسافات، ودفع عجلة التنمية للمناطق التي سيمر خلالها القطار من العين السخنة الي محافظة مطروح.

وأوصت لجنة النقل والمواصلات بضرورة التنسيق بين كافة الوزارات (الزراعة، السياحة، الصناعة والتجارة ) مع وزارة النقل لبحث كيفية تعظيم الاستفادة من الأراضي التي يمر بها القطار السريع من العين السخنة إلى محافظة مرسى مطروح، بما يضمن تحقيق أفضل عوائد اقتصادية لوزارة النقل لضمان سداد القروض.