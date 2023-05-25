باسل عادل يعلن تأسيس "كتلة الحوار".. ورشوان: نأمل أن تكون نبراسًا للتحالفات

أعلن باسل عادل البرلماني السابق عن تأسيس كيان سياسي جديد تحت مسمى كتلة الحوار، موضحًا أنه تحالف لشخصيات عامة برزت هنا في الحوار الوطني مرحبًا بالجميع للانضمام به.

وتابع عادل خلال كلمته بلجنة التعليم بالحوار الوطني أن كتلة الحوار عبارة عن جمع سياسي شعبي ليبرالي يعمل على توحيد الرؤى، متابعًا: "ننطلق من شرعية الدستور المصري ونعتبر ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو مؤسستين للجيل المعرفي الجديد".

واستطرد: "نعلن تأسيس مجلس أمناء كتلة الحوار.. ولن نقصى أحدًا مطالبًا باعتماده من مجلس الأمناء للحوار الوطني".

وتدخل الدكتور ضياء رشوان مرحبًا بتأسيس كتلة الحوار، معقبًا: "نأمل أن تكون نبراسًا للتحالفات ذات وجهات النظر القريبة.. وسنراعي وجود هذه الفكرة في مجلس الأمناء".