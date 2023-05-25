لو فاتك الترند|بريطانيا تشكر مصر.. وإحالة أوراق قاتل عروسه في طنطا للمفتي

تصدرت مجموعة من الأخبار الترند على محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وتنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

بريطانيا تشكر مصر على مساعدتها في إجلاء رعاياها من السودان

وجّه أندرو ميتشل، وزير الدولة البريطاني للتنمية والشؤون الإفريقية، الشكر لمصر على الدعم غير المسبوق في الأسابيع الأخيرة أثناء إجلاء الرعايا البريطانيين من السودان.

وقال أندرو ميتشل، في تصريحات صحفية في ختام زيارته لمصر، إنه متيقن من أنه فقط ومن خلال العمل مع الشركاء الإقليميين سنحمي المدنيين ونقدم المساعدة ونُنهي هذا الصراع.. للمزيد اضغط هنا.

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: عدد الطلاب فى الفصول ليس المشكلة الأساسية للتعليم

قالت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجميع يتحدث عن حقوق المعلم ولا أحد يتحدث عن واجباته، مضيفة: "المعلم يعطي دروسًا خصوصية ويأخذ أضعاف ما يأخذه أي مواطن مصري".. للمزيد اضغط هنا.

إحالة أوراق قاتل عروسه فى طنطا للمفتى

قررت محكمة جنايات طنطا (الدائرة الرابعة) إحالة أوراق قاتل عروسه في طنطا إلى مفتى الجمهورية؛ لإبداء الرأي في إعدامه، في ثاني جلسات محاكمته.. للمزيد اضغط هنا.

"حياة كريمة" تدعم الفئات الأكثر احتياجًا فى المحافظات بمشاريع إنتاجية

توفر حياة كريمة تمويلات لمشروعات لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال التمكين الاقتصادي، وتيسير فرص العمل وسد الفجوة للحالات غير القادرة والمستحقة للدعم الكامل، في جميع المحافظات.. للمزيد اضغط هنا.

أشرف صبحي يتفقد جناح وزارة الشباب والرياضة بخيمة البنك المركزي المصري بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جناح وزارة الشباب والرياضة بخيمة البنك المركزي المصري، في إطار استضافة جمهورية مصر العربية ممثلة في البنك المركزي المصري لـ "الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي" تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تُعقد خلال الفترة من (٢٢-٢٦) مايو بمدينة شرم الشيخ.. للمزيد اضغط هنا.

تفاصيل القوائم القصيرة لمسابقة روايات مصرية للجيب

كشفت المؤسسة العربية الحديثة عن القوائم القصيرة في أفرع مسابقة روايات مصرية للجيب، التي أطلقت في شهر أكتوبر الماضي، وتضم 5 أعمال من الأعمال العشرة التي وصلت للقوائم الطويلة، وهي القوائم التي تم الإعلان عنها في 23 من شهر إبريل الماضي، وذلك تحت رعاية مصطفى حمدي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العربية الحديثة للنشر.. للمزيد اضغط هنا.