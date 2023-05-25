مصرع سيدة على يد زوجها بعزبة العرب فى أسوان

لقيت سيدة مصرعها على يد زوجها، مساء اليوم الخميس، إثر خلافات زوجية بينهما، وذلك بعزبة العرب بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان.

وعلى الفور، توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، برئاسة المقدم محمود حامد، رئيس المباحث، إخطارًا يفيد مصرع سيدة على يد زوجها بآلة حادة إثر خلافات زوجية بينهما، وذلك بعزبة العرب بقرية العباسية التابعة لدائرة المركز، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على الطبيب الشرعي.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحري حول الأسباب وراء الواقعة والقبض على المتهم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.