الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لديلر ضبط بحشيش سلاح أبيض فى التجمع

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش وحيازة سلاح أبيض في التجمع الأول، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال، ومحمد أحمد عبد المالك، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه. 

- تفاصيل القضية

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 19024 لسنة 2022 جنايات التجمع الأول، أن المتهم أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش بغير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أحرز "سلاح أبيض - كتر " دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد ضابط بقسم شرطة التجمع الأول، أنه وحال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم يتبادل مع أحد عملائه - لاذ بالفرار - قطع لجوهر المخدر وبتفتيشه وضبطه عثر بحوزته على قطع من جوهر مخدر الحشيش وسلاح أبيض - كتر -، وعن قصده بذلك للاتجار والسلاح لتقطيع قطع المخدر.

 

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