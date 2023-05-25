بدء أعمال التقدير للشهادة الإعدادية العامة والمهنية بالغربية.. السبت

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، اجتماعًا بحضور مدير عام الشئون التنفيذية القائم بأعمال مدير عام التعليم العام، موجهي عموم المواد الأساسية، رئيس لجنة الإدارة، رئيسا لجنتيّ النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، وذلك لمناقشة ضوابط العمل خلال فترة أعمال التقدير لكراسات إجابات طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية، والوقوف على استعدادات مقار التقدير، وتوفير كل ما يتطلبه أداء العمل خلال هذه الفترة، لإنجاز العمل على أكمل وجه، ومراعاة الدقة في أعمال التقدير والمراجعة، ومراعاة صالح جميع الطلاب.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرصه على ضبط العمل وتنظيمه خلال أعمال التقدير لكراسات إجابات الشهادة الإعدادية.

وخلال الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على مراعاة الدقة وإتقان العمل لصالح الطلاب، والمراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة، والتأكد من تقدير جميع الجزئيات لصالح الطلاب.

وشدد وكيل تعليم الغربية على الالتزام بالخطة الزمنية لأعمال التقدير وضبط لجان التقدير في جميع المقار، مشدداً على منع اصطحاب التليفون المحمول لجميع العاملين بالمقار، وغلق البوابات والالتزام بالتعليمات الأمنية في هذا الشأن، حيث يتم إعداد مقار التقدير غدًا الجمعة، لبدء أعمالها اعتبارًا من السبت المقبل وحتى انتهاء عمل اللجان.