الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 3 عمال بحروق أثناء إصلاحهم عطل بخط غاز في الشرقية

غاز طبيعي
غاز طبيعي

أصيب 3 عمال بشركة غاز بحروق متعددة، إثر اشتعال النيران بخط غاز أثناء قيامهم بإصلاحه في قرية بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق هائل في خط الغاز الطبيعي بقرية بحطيط مركز أبو حماد، ونتح عن ذلك إصابة 3 عمال بحروق متعددة. 

- تفاصيل الواقعة

وانتقلت على الفور قوات الشرطة والحماية المدنية بإشراف اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية إلى موقع الحريق، وتمكنت من محاصره النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية والتجارية الملاصقة والسيطرة عليها وإخمادها ونقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مركز الحروق بههيا لعلاجهم.

- نتائج التحريات : شرر كهربائي سبب الحريق

وتوصلت التحريات إلى أن شركة الغاز كلفت 3 من عمالها بإصلاح خط الغاز الطبيعي بقرية بحطيط مركز أبو حماد، وأثناء عملهم حدث شرر كهربائي واشتعلت النيران في الخط وإصابتهم بحروق.   

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه، وتكثيف تحريات المباحث حول الحريق للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية فيه من عدمه.

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