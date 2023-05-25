الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مناظرة 1455 رأس ماشية في قافلتين بيطريتين بقنا

محافظة قنا
محافظة قنا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطري نظمت قافلتين بيطريتين بالمجان بقرية القويرات التابعة لمركز الوقف وقرية أبو مناع غرب التابعة لمركز دشنا، وذلك لمناظرة رؤس المواشي لدى صغار المربين وتوفير العلاج اللازم لكل حيوان مصاب، طبقا لنوع المرض.

وأضاف "الداودي" أن القافلة نجحت في مناظرة 1455 رأس ماشية، بواقع 696 أغنام وماعز، 326 أبقار، 157 جاموس، 276 دواب ، وتم عمل ندوات إرشادية وتوعية المواطنين بأهمية التحصينات الدورية ضد مرض حمي الوادي المتصدع ومرض الجلد العقدي وسرعة إبلاغ الوحدة البيطرية في حالة الاشتباه، وأهمية التلقيح الصناعي للأبقار والجاموس بأفضل السلالات والتحسين الوراثي.

وأشار الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا إلى أن المديرية تحرص على التنسيق مع الجمعيات الأهلية والمعاهد البحثية وجامعة جنوب الوادى للتوسع في تنظيم القوافل البيطرية لتوفير الخدمة البيطرية المتميزة في جميع القرى والمراكز بالمحافظة والحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن تقديم الخدمات البيطرية جزء لا يتجزأ من توجه القيادة السياسية في إطار مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

استقبال الشكاوى اشرف الداودي استقبال استجاب ادي

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