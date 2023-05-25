الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل حزب المؤتمر: هناك فجوة بين طموحات التعليم المرغوب فيه وما هو موجود على أرض الواقع

محمود ألماظ
محمود ألماظ

طالب محمود ألماظ، ممثل حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بضرورة إقصاء الأقسام التي ليس لها دور وإحداث التوازن والتنسيق بين وزارتي الثقافة والتعليم، مؤكداً أنه لدينا مشكلة بالتعليم في مصر.

وقال “ألماظ” خلال كلمته في جلسة التعليم ما قبل الجامعي، لدينا مشكلة تواجه التعليم في مصر، ضمن جلسات الحوار الوطني، نحتاج لتعليم يؤكد على المهارات وإتقانها، مشيراً أنه بالفعل هناك فجوة بين طموحات نظام التعليم المرغوب فيه،  وما هو موجود على أرض الواقع.

وأضاف ممثل حزب المؤتمر، هناك فجوة بين طموحات نظام التعليم المرغوب فيه، وما هو موجود على أرض الواقع، وذلك يرجع إلى غياب الاستراتيجية والعجز في أعداد المعلمين، وعدم تدريبهم وتنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى عدم الاستعانة بكليات التربية وخروجها من المشهد.

وكشف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن جميع الكليات تخرج دراسات وأبحاث ولا يستعان بها على أرض الواقع، مثمنا طرح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجلس أعلى للتعليم والتدريب، وضرورة تنمية المهارات ووضع استراتيجية محددة، يتم الإشراف عليها من هيئة أعلى، والتنسيق بين الهيئات المختلفة، مطالباً بضرورة العمل على تغيير الفلسفة بهدف استغلال الطاقة البشرية وإنشاء إدارة وعمل مبادرة للاستماع للمعلم وحل مشكلاته.

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