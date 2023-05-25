من هي يارا السكري التي ارتبط اسمها بتامر حسني؟ وحقيقة زواجهما سرًا

تصدرت يارا السكري الحاصلة على لقب ملكة جمال “إيليت” مصر 2023، مواقع البحث في جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب أقتران اسمها بأسم المطرب تامر حسني، والذي تحدث البعض عن وجود قصة حب بينهما.

من هي يارا السكري؟

ارتباط اسم يارا السكري بتامر حسني، جاء عقب ايام من نبأ إنفصاله من المطربة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، حيث ان الاخير لم يخرج بالنفي او التأكيد على صحة الخبر، خاصة مع وجود صورة ليارا يظهر فيها النجم على حد وصف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

يارا السكري هي عارضة أزياء وقد حصلت مؤخرًا على لقب ملكة جمال "إيليت" من مصر، والمركز الرابع بتصويت الجمهور على مستوى العالم ، واسمها ارتبط بتامر حسني منذ مشاركته فيلم "الفلوس"، بمشهد واحد خلال تواجده في أحد الديسكوهات في لبنان.

حقيقة زواج تامر حسني ويارا السكري

ومع زيادة الحديث عن علاقة تامر بيارا خرجت بسمة بوسيل بالحديث عن الموضوع عبر خاصية "ستوري" في صفحتها في موقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة خبر الزواج السري بين الثنائي، وعلقت عليه وقالت: "يارب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي، حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسة متجوزتش".

واستكملت: "أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي، فياريت نراعي ربنا في مهنتنا ونتأكد من أي حاجة قبل ما ننزلها".

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل

وأعلنت بسمة بوسيل أعلنت انفصالها عبر ستوري في "إنستجرام"، وقالت فيه: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بيننا كل ود واحترام، وربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير، آمين يا رب".

من ناحية أخرى، أعاد تامر حسني نشر تعليق بوسيل عبر صفحته على "إنستجرام"، وعلق عليه قائلاً: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار فانفصلوا بالاتفاق الطيب، ستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد، سيظل بيننا الاحترام والتقدير عِشرة 12 عامًا مش هينة، ربنا يكتب لك ويكتب لي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند، في حفظ الله".

يذكر أن تامر حسني تزوج من بسمة بوسيل في عام 2012، وفي يوم 4 مايو 2013 رزق بمولودته الأولى "تاليا".