الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أشتية: تهجير سكان تجمع عين سامية تطهير عرقى

محمد أشتية
محمد أشتية

وصف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان تجمع عين سامية شرق رام الله، بالإجراء العنصري، والتطهير العرقي.

وأضاف أشتية في بيان، اليوم الخميس، أن هذا الأمر يندرج ضمن سياسة استيطانية ممنهجة للتوسع الاستيطاني، الذي ترمي سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلاله إلى الاستيلاء عليها لتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي القرية، والقرى والبلدات المستهدفة في جميع الأراضي المحتلة، التي باتت تعيش تحت وطأة الإرهاب المتنقل لجنود الاحتلال والمستوطنين.

وأكد أشتية حق سكان التجمع في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم، ووقف مخططات التهجير التي تطال نحو 250 تجمعًا على امتداد السفوح الشرقية للضفة الغربية.

رئيس الوزراء الفلسطيني الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي سلطات الاحتلال

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