الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير العمل اللبنانى: العلاقات بين مصر ولبنان متميزة للغاية وتتسم بالقوة والمتانة

وزير العمل اللبناني
وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم

أكد وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، أن العلاقات بين لبنان ومصر متميزة للغاية، وتتسم بالقوة والمتانة بين البلدين على كل المستويات، معربًا عن أمله في أن تتعزز العلاقات بصورة أكبر على المستوى الاقتصادي. 

وأشاد بيرم، اليوم الخميس، بدور مصر في الجمع العربي ودورها الريادي الذي تعودنا عليه دائمًا، على أن نصبح أمة لديها هيبتها واحترامها وقدراتها كى يحترمنا الآخرون.

وأضاف بيرم أن انعقاد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ49 بالقاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، غاية في الأهمية لنعرف عن بعض أكثر ونستفيد من التجارب أكثر وأيضًا نستثمر في الموارد البشرية الغنية التي تعتبر دولنا العربية غنية بها.

وأوضح أنه حان الوقت لنقوي العلاقات البينية فيما بيننا لنستثمر بقوة نقاط القوة، مشيرًا إلى أن الدولة لا بد أن تكون عندها رؤية واضحة بشأن أطراف الإنتاج الثلاثة للعودة إلى الاقتصاد المنتج وثقافة العمل وتحقيق المعنى.

ونوه بأن هناك دولًا تعيش على ثقافة الربح، فلابد أن نواكب التطورات ونمنع البطالة وعمل تدريب مهني لتأهيل أصحاب المهارات على قاعدة منحنى الاستعداد والفرصة، لأن كلما زاد مستوى الاستعداد كلما زادت احتمالية الالتقاء بالفرص وهذا أمر ينعكس علينا.

وقال الوزير اللبناني: "نحن على استعداد تام لتوفيق أوضاع العمالة المصرية بشكل مستمر وتقديم مزيد من الخدمات والحماية لها في مواقع العمل المختلفة".

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