الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محمد فايز فرحات: قضية السكان مركزية تتداخل مع معالجة كل القضايا الأخرى

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

قال محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك توافقًا بأن قضية السكان قضية مركزية تتداخل مع معالجة كافة القضايا الأخرى سواء التعليم أو الصحة، لافتًا إلى أن القضية هي كيفية توظيف البيانات المتاحة من أجل حل المشكلة السكانية، حيث إننا نحتاج إلى بيانات تفصيلية.

وأضاف فرحات أن بعض المؤشرات تشير إلى أن النمو السكاني لم يكن مرتبطًا فقط بمعدلات التعليم، لذلك فنحن نحتاج لعمل دراسات مهمة وتفصيلية بهذا الشان، مشيرًا إلى أن تمكين المرأة اقتصاديًا معيار حاكم، فهو مدخل هام لعلاج قضية السكان.

وتابع أن حجم السكان يعد ثورة حقيقية وموردًا هامًا، ولكن العلاقة بين حجم السكان ومعدل النمو الاقتصادي هامة، فيجب ألا يعرقل النمو السكاني معدلات النمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال الصين استطاعت تحقيق معدل نمو مستدام مع الحفاظ على ثبات معدلات النمو السكاني.

ولفت إلى أن كل دولة تختلف عن الأخرى سواء في الخطط المنفذة أو الثقافات المختلفة التي تتمتع بها هذه المجتمعات، لذلك يجب النظر إلى كيفية إدارة الأزمة والعلاقة بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي.

الحوار الوطنى النمو السكاني والاقتصادي المشكلة السكانية امناء الحوار الوطني تمكين المرأة اقتصاديا عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

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