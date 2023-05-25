الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب المحافظين: المعلم هو الضمانة الوحيدة لإنجاح أي مشروع للتعليم

حزب المحافظين
حزب المحافظين

قال طه عبدالعظيم أبو الفضل، ممثل حزب المحافظين، إن التعليم أساس البناء والوعي والتغير في المجتمعات، فضلاً عن أنه المقياس الحقيقي لتقدم الأمم.

وأضاف خلال كلمته في لجنة مستقبل التعليم ما قبل الجامعي، ضمن جلسات الحوار الوطني، اليوم الخميس: "خلال الشهور الماضية قمنا بعشرات من ورش العمل من أجل التعليم ما قبل الجامعي العام والفني، التي انتهت بمخرجات، لوضع استراتيجيات مختلفة؛ لبحث مسائلة تعديل التعليم ما قبل الجامعي وتطويره".

وأكد أبو الفضل، أن المعلم هو الركيزة الأساسية والضمانة الوحيدة لتحقيق وإنجاح أي مشروع للتعليم، ومن أجل ذلك نطالب بضرورة تعديل بهيكل أجور المعلمين خاصة أن متوسط الأجر الثانوي  للمعلم أقل من أجر مصنف دوليًا وهو 6 آلاف دولار ثانويًا، مع إعادة حق المعلمين في كادر خاص طبقاً للقانون 155 لسنة 2007 يصرف لهم بخلاف ما هو مقرر بقانون الخدمة المدنية ويكون الصرف على أساس العام نفسه وليس الأعوام السابقة وأخص عام 2014.

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