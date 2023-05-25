"غازتك": خط ساخن لتسهيل خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز

أعلنت شركة غازتك (إحدى شركات قطاع البترول) تعيين خط ساخن للرد على المواطنين والعملاء، الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وذكرت الشركة: بصفتنا إحدى العلامات التجارية الرائدة في مصر والشرق الأوسط في مجال الغاز الطبيعي للسيارات. غازتك تسعى دائما تقرب لعملائها وتسهل سرعة الوصول لخدماتها من خلال إطلاق الرقم المختصر الجديد 17155.

كانت قد كشفت شركات الغاز أن الاعتماد على الغاز الطبيعي كبديل للبنزين داخل السيارات أثبت جدواه سواء من الناحية الفنية أو المادية بالنسبة لأصحاب المركبات الخاصة، ووفقًا لشركات الغاز فإن تحويل المركبات يستغرق مدة تتراوح بين 3-10 ساعات فقط، ويتوقف ذلك على نوع المركبة التي يتم تحويلها في المراكز المعتمدة للسيارات، و زيادة عدد مراكز تحويل وتموين السيارات على مستوى محافظات الجمهورية، وبالتالي باتت عملية التحول أكثر سهولة ويسر من ذي قبل.