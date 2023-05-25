حسام المندوه: الحوار الوطنى يعزز البحث عن حلول فعلية تفيد الشارع المصرى

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن الحوار الوطني من شأنه تعزيز التعاون في البحث عن حلول فعلية تفيد الشارع المصري.

وأوضح الحسيني، خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الخميس، والمنعقدة بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، أن التطوير بدأ منذ زمن وآخره كان استراتيجية عام ٢٠١٨ التي واجهت تحديات في التنفيذ منها (المعلم ومشاكله والمنهج الدراسي والبيئة التعليمية وتحدياتها وكثافة الفصول)، مشيرًا إلى أن هناك قانون رقم ١٥ لعام ٢٠٢٠ يوصي بضم بعض الأراضي الموجودة للمساهمة في حل المشكلة، وهو أمر يحتاج إلى إعادته مرة أخرى للعمل به.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة أن يكون هناك تعاون واتفاق بين التعليم والشباب والرياضة والثقافة لاستغلال الغرف الموجودة في الأندية في مراكز الشباب ودور الثقافة كأماكن للتعليم.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمعلم فلدينا عجز كمي وكيفي، لذا نحتاج لتنمية مهنية للمعلمين والإدارة المدرسية للتعرف على الاستراتيجيات الحديثة، قائلًا: "المنهج ذاته يحتاج لتطوير أكثر من ذلك ويكون بشراكة بين ولي الأمر والمعلم".