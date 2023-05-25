"القاهرة الإخبارية": هدوء حذر في أحياء الخرطوم.. وتوقعات باشتباكات خلال الساعات المقبلة

كشف محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من السودان، عن عودة الهدوء الحذر إلى أحياء العاصمة الخرطوم، مع استمرار التحليق الجوى المكثف لطائرات الجيش السوادني، وسماع دوى إطلاق النار بشكل متقطع في عدد من المناطق خاصة بالقرب من قاعدة وادي سيدنا العسكرية.

وتحدث مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن وجود عناصر من الدعم السريع في أحد الشوارع الرئيسة بمنطقة شرق النيل وتقوم بتفتيش السيارات والمركبات التي يستقلها المواطنون المتجهون إلى العاصمة الخرطوم، وهو ما يعد خرقًا واضحًا للهدنة.

كما توقع مراسل "القاهرة الإخبارية"، حدوث اشتباكات في الساعات المقبلة في ظل اتهام القوات المسلحة السودانية للدعم السريع بخرق هدنة اتفاق جدة.

وشهدت بعض الأحياء في العاصمة السودانية الخرطوم، ومدينة أم درمان مواجهات استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل أمس.