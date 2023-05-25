الخميس 25 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": هدوء حذر في أحياء الخرطوم.. وتوقعات باشتباكات خلال الساعات المقبلة

جريدة الدستور

كشف محمد إبراهيم، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من السودان، عن عودة الهدوء الحذر إلى أحياء العاصمة الخرطوم، مع استمرار التحليق الجوى المكثف لطائرات الجيش السوادني، وسماع دوى إطلاق النار بشكل متقطع في عدد من المناطق خاصة بالقرب من قاعدة وادي سيدنا العسكرية.

وتحدث مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن وجود عناصر من الدعم السريع في أحد الشوارع الرئيسة بمنطقة شرق النيل وتقوم بتفتيش السيارات والمركبات التي يستقلها المواطنون المتجهون إلى العاصمة الخرطوم، وهو ما يعد خرقًا واضحًا للهدنة.

كما توقع مراسل "القاهرة الإخبارية"، حدوث اشتباكات في الساعات المقبلة في ظل اتهام القوات المسلحة السودانية للدعم السريع بخرق هدنة اتفاق جدة.

وشهدت بعض الأحياء في العاصمة السودانية الخرطوم، ومدينة أم درمان مواجهات استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل أمس.

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

إحالة أوراق قاتل عروسه فى طنطا للمفتى

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

محافظ مطروح يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2022-2023

المنيا: ملوي تتابع إجراءات الحماية المدنية بعدد من صوامع القمح

بعد تراجع الأعلاف.. هل تنخفض أسعار الدواجن؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

د هند جاد

هنا الصمت جريمة إنسانية

ماجد حبته

الدواء.. فى القارة السمراء

محمد العسيري

تجديد التاريخ فى مناهج التعليم...

سامح الأسوانى

أسبوع فى مواجهة عبد الروتين

أحمد المريخي

تغريبة «السلايمة» فى «صحراء مضادة»

خالد عكاشة

أنفاق الحرب الدينية فى فلسطين

وائل لطفي

هاربون ومقصرون

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يتراجع أمام الدولار.. أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ 4 سنوات

تعرض طائرة مسيرة إسرائيلية لإطلاق نار من الأراضى السورية

«الوطني الفلسطيني» يطالب البرلمانات الدولية بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الإجرامية