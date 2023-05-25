الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة سوهاج تنظم زيارة لأيتام "بيت الرحمة وجمعية تحسين الصحة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج زيارة للأطفال الأيتام بجمعية تحسين الصحة وبيت الرحمة المسيحية، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، القمص يوسف رئيس مجلس إدارة بيت الرحمة المسيحية والنائبة عبلة الهواري رئيس مجلس إدارة جمعية تحسين الصحة، صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة ضرورة التواصل والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لدعم تلك الفئة، وتهيئة المناخ المناسب لهم مساواة لأقرانهم، حيث يعد هؤلاء الأطفال من نسيج الوطن ولهم العديد من الحقوق، لافتاً الي حرص ادارة الجامعة علي تنظيم مثل هذه الزيارات  والتي تمثل صورة من صور التكافل الإجتماعى، وتعمل على إرساء القيم الإنسانية والأخلاقية النبيلة.

ومن جانبه أعرب الدكتور عبدالناصر يس عن سعادته لمشاركته في فعاليات هذه الزيارة، والتي تهدف إلى إدخال الفرحة والسرور إلى قلوب الأطفال الأيتام، مؤكداً أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى اهتمام تربوي ونفسي واجتماعي، يساعدهم على الاندماج في المجتمع، وتجاوز ظروف اليتم وفقد الأسرة الحاضنة لانطلاقهم ليكونوا فئة صالحة ومنتجة بالمجتمع، موضحاً أن إدارة الجامعة تقدم كافة سبل الدعم اللازمة لتلك الزيارات.

اجتماعى إدارة الجامعة استقبال الإدارة العامة لرعاية الشباب التعليم والطلاب الجمعيات الأهلية الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع الدعم

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